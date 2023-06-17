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В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога: пройдите в ближайшее укрытие

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
106
Время на прочтение
1 мин
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В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога: пройдите в ближайшее укрытие

Вот так выглядит актуальная карта воздушных тревог на сегодня / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Угроза баллистики в областях, где объявлена воздушная тревога.

В Украине в субботу, 17 июня, в ряде областей объявлена воздушная тревога. Из южных регионов она начала распространяться дальше.

Об этом стало известно с карты тревог.

После четырех часов сначала сирены раздались в некоторых южных и северных областях.

В настоящее время воздушные тревоги объявлены в Запорожской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях.

Также в Запорожье раздались взрывы, за ними сработал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщают СМИ.

Находитесь в безопасном месте.

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Дата публикации
Просмотры
106
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