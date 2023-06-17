В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога: пройдите в ближайшее укрытие

Угроза баллистики в областях, где объявлена воздушная тревога.

В Украине в субботу, 17 июня, в ряде областей объявлена воздушная тревога. Из южных регионов она начала распространяться дальше.

Об этом стало известно с карты тревог.

После четырех часов сначала сирены раздались в некоторых южных и северных областях.

В настоящее время воздушные тревоги объявлены в Запорожской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях.

Также в Запорожье раздались взрывы, за ними сработал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщают СМИ.

Находитесь в безопасном месте.