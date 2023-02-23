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В ряде украинских областей раздается воздушная тревога: не пренебрегайте личной безопасностью

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1307
Время на прочтение
1 мин
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В ряде украинских областей раздается воздушная тревога: не пренебрегайте личной безопасностью

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Ночь на 23 февраля оказалась неспокойной.

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога утром 23 февраля – пройдите до ближайшего укрытия или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Существует угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК на Востоке, в частности, ОРК С-300 – до 70-100 км по наземным целям от точки запуска, ОТРК «Искандер» – до 500 км от точки запуска.

Не пренебрегайте личной безопасностью. Наблюдайте за официальными сообщениями властей.

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Дата публикации
Просмотры
1307
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