В ряде украинских областей раздается воздушная тревога: не пренебрегайте личной безопасностью

Ночь на 23 февраля оказалась неспокойной.
В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога утром 23 февраля – пройдите до ближайшего укрытия или находитесь в безопасном месте.
О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.
Существует угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК на Востоке, в частности, ОРК С-300 – до 70-100 км по наземным целям от точки запуска, ОТРК «Искандер» – до 500 км от точки запуска.
Не пренебрегайте личной безопасностью. Наблюдайте за официальными сообщениями властей.
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