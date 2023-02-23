В ряде украинских областей раздается воздушная тревога: не пренебрегайте личной безопасностью

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога утром 23 февраля – пройдите до ближайшего укрытия или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Существует угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК на Востоке, в частности, ОРК С-300 – до 70-100 км по наземным целям от точки запуска, ОТРК «Искандер» – до 500 км от точки запуска.

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Не пренебрегайте личной безопасностью. Наблюдайте за официальными сообщениями властей.

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