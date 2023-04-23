В ряде украинских областей раздается воздушная тревога: работает ПВО

По состоянию на 00:21, 23 апреля 2023 года в нескольких украинских областях раздается воздушная тревога.

Воздушная тревога звучит в Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях и в автономной республике Крым.

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, речь идет о движении вражеских беспилотников в Запорожской и Днепропетровской областях. Также сообщается о работе ПВО в Днепропетровской области.

Есть сообщения об угрозе БпЛА типа "Шахид" со стороны Азовского моря.

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"В любом случае ребята работают, так что дождитесь отбоев и не переживайте", — говорится в сообщении в одном из мониторинговых чатов.

Пока эта информация не подтверждена официально. Находитесь в укрытиях. Позаботьтесь о собственной безопасности. Не забывайте о правиле "двух стен".

Также в Херсоне и Славянске раздаются взрывы.