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В ряде украинских областей раздается воздушная тревога: работает ПВО

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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В ряде украинских областей раздается воздушная тревога: работает ПВО

Неспокойно в Запорожской и Днепропетровской областях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Враг снова пытается нарушить спокойный сон украинцев.

По состоянию на 00:21, 23 апреля 2023 года в нескольких украинских областях раздается воздушная тревога.

Воздушная тревога звучит в Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях и в автономной республике Крым.

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, речь идет о движении вражеских беспилотников в Запорожской и Днепропетровской областях. Также сообщается о работе ПВО в Днепропетровской области.

Есть сообщения об угрозе БпЛА типа "Шахид" со стороны Азовского моря.

"В любом случае ребята работают, так что дождитесь отбоев и не переживайте", — говорится в сообщении в одном из мониторинговых чатов.

Пока эта информация не подтверждена официально. Находитесь в укрытиях. Позаботьтесь о собственной безопасности. Не забывайте о правиле "двух стен".

Также в Херсоне и Славянске раздаются взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
916
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