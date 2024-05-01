В ряде украинских областей в небе заметили яркую вспышку — соцсети

Военные говорят, что еще не связано с военными действиями.

В ночь на 1 мая 2024 года в небе над Днепропетровщиной и Харьковщиной была яркая вспышка.

Об этом обсуждают в соцсетях.

Вспышка была без взрывов.

Предварительно это метеор или метеорит или какое-то другое космическое явление. Но это не связано с военными действиями.

Вспышка по предварительной информации также была видна на Полтавщине, Сумщине, Запорожской области и предположительно в ряде других областей.

Заметим, что когда метеоры входят в воздух, они могут создавать яркие вспышки света, известные как болиды. Эти явления можно заметить на больших территориях.

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Пока нет официальной информации о вспышке.

В то же время заметим, что сейчас идет один из метеорных потоков. Аквариды – это метеорный поток в конце апреля – начале мая, пик которого приходится на 6 мая. Он рожден кометой Галлея. Радиант расположен в созвездии Водолея. Наблюдают Аквариды в северном полушарии в утренние часы, это связано с восходом созвездия Водолея. Количество метеоров, которые можно увидеть, варьируется для наблюдателей из Северного и Южного полушарий, от 10 до 85 соответственно. Традиционно продолжаются Аквариды с 19 апреля по 28 мая.

Напомним, вблизи Земли пролетел астероид размером более 360 метров, однако его расстояние до нашей планеты было больше — 5,35 миллиона километров.

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