В салоне было шесть человек: детали смертельной аварии в Прикарпатье с участием нетрезвого учителя-водителя

Авария в Прикарпатье. / © Нацполиция Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области пьяный учитель вызвал ДТП. Погибли два его пассажира - 14-летний ученик и 21-летний парень.

Об этом сообщили в полиции и Офисе генпрокурора.

Авария произошла 21 октября в селе Красная Надворнянского района. По предварительным данным, 23-летний водитель - учитель рисования одного из учебных заведений района, не справился с управлением автомобиля Hyundai, выехал за пределы дороги и врезался в бетонное ограждение.

По данным следствия, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В крови обнаружено 1,38% промилле.

В салоне находились шесть человек. На месте ДТП погиб школьник, а 21-летний пассажир скончался в больнице. Других пассажиров также доставили в больницу.

Отметим, глава ОВА Светлана Онищук поручила провести родительское собрание в школах из-за смертельных ДТП с участием несовершеннолетних. По ее словам, “водитель двигался со скоростью 185 км/час и был под хмельком”.

Напомним, в Киевской области 15-летний водитель Opel убил своего 14-летнего друга и травмировал еще шестерых детей. По данным следствия, несовершеннолетний водитель справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части в кювет, где автомобиль столкнулся с деревом.

