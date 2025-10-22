- Дата публикации
В салоне было шесть человек: детали смертельной аварии в Прикарпатье с участием нетрезвого учителя-водителя
Погибли два пассажира, находившиеся в автомобиле. Погибшим было 14 и 21 год.
В Ивано-Франковской области пьяный учитель вызвал ДТП. Погибли два его пассажира - 14-летний ученик и 21-летний парень.
Об этом сообщили в полиции и Офисе генпрокурора.
Авария произошла 21 октября в селе Красная Надворнянского района. По предварительным данным, 23-летний водитель - учитель рисования одного из учебных заведений района, не справился с управлением автомобиля Hyundai, выехал за пределы дороги и врезался в бетонное ограждение.
По данным следствия, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В крови обнаружено 1,38% промилле.
В салоне находились шесть человек. На месте ДТП погиб школьник, а 21-летний пассажир скончался в больнице. Других пассажиров также доставили в больницу.
Отметим, глава ОВА Светлана Онищук поручила провести родительское собрание в школах из-за смертельных ДТП с участием несовершеннолетних. По ее словам, “водитель двигался со скоростью 185 км/час и был под хмельком”.
Напомним, в Киевской области 15-летний водитель Opel убил своего 14-летнего друга и травмировал еще шестерых детей. По данным следствия, несовершеннолетний водитель справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части в кювет, где автомобиль столкнулся с деревом.
