В Салтовском районе есть попадание ударного вражеского БПЛА – мэр Харькова

В Салтовском районе Харькова попадание ударного вражеского БПЛА.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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По данным ОВА, около 14:00 в Салтовском районе Харькова зафиксировали удар вражеского БПЛА. Тип еще устанавливается.

"В результате удара пострадали две женщины: 50 лет и 53 лет, получили острую реакцию на стресс и легкие осколочные ранения. Без госпитализации", — отметил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

Повреждены электросопротивление и остекление окон в двух многоэтажных домах.

Напомним, российские войска вечером 11 ноября нанесли ракетный удар по Харькову. Было зафиксировано попадание в Холодногорский район.

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