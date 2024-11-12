В Салтовском районе есть попадание ударного вражеского БПЛА – мэр Харькова

Враг атаковал город.
В Салтовском районе Харькова попадание ударного вражеского БПЛА.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Подробности
По данным ОВА, около 14:00 в Салтовском районе Харькова зафиксировали удар вражеского БПЛА. Тип еще устанавливается.
"В результате удара пострадали две женщины: 50 лет и 53 лет, получили острую реакцию на стресс и легкие осколочные ранения. Без госпитализации", — отметил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.
Повреждены электросопротивление и остекление окон в двух многоэтажных домах.
Напомним, российские войска вечером 11 ноября нанесли ракетный удар по Харькову. Было зафиксировано попадание в Холодногорский район.
Читайте также: