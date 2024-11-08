В салтовской многоэтажке в Харькове в результате удара КАБ пострадали 13 человек

Один из КАБов ударил по 12-этажке в Салтовском районе Харькова.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

В многоэтажке разрушены несколько этажей. Под завалами находятся пожар.

На третьем этаже 12-ти этажки заблокированы люди.

Уже 13 пострадавших в результате удара по многоэтажке на Салтовке.

Острую реакцию на стресс получил трехмесячный ребенок.

Среди раненых в тяжелом состоянии нет.

Об этом добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В центре города — в результате попаданий по двум адресам повреждены административные здания, выбиты окна в жилых домах, магазины, другие гражданские объекты.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На эту минуту – без пострадавших.

Также читайте Враг ударил КАБом по многоэтажке в Харькове: количество пострадавших растет

Напомним, ночью против 5 ноября армия РФ нанесла удары по Харькову.

Читайте также: