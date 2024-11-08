В салтовской многоэтажке в Харькове в результате удара КАБ пострадали 13 человек

Спасательная операция продолжается.
Один из КАБов ударил по 12-этажке в Салтовском районе Харькова.
Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.
В многоэтажке разрушены несколько этажей. Под завалами находятся пожар.
На третьем этаже 12-ти этажки заблокированы люди.
Уже 13 пострадавших в результате удара по многоэтажке на Салтовке.
Острую реакцию на стресс получил трехмесячный ребенок.
Среди раненых в тяжелом состоянии нет.
Об этом добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В центре города — в результате попаданий по двум адресам повреждены административные здания, выбиты окна в жилых домах, магазины, другие гражданские объекты.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
На эту минуту – без пострадавших.
Напомним, ночью против 5 ноября армия РФ нанесла удары по Харькову.
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