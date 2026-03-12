В самом центре Ровно готовили теракт: взрывчатка была замаскирована в кастрюле

Агент РФ

В Ровно задержан агент России, который заложил самодельное взрывное устройство вблизи кофейни в центральном парке города. Злоумышленника схватили «на горячем» — сразу после того, как он покинул взрывчатку и пытался скрыться с места происшествия.

Об этом сообщает СБУ.

Замаскированная взрывчатка

Что известно об агенте РФ

По данным следствия, исполнителем был наркозависимый житель Житомира, завербованный российскими спецслужбами через Telegram. Человек искал быстрый заработок, чтобы получить деньги на «дозу». Он согласился выполнить задачи окупантов.

Так, агента отправили в Ровно, где он поселился в съемной квартире. По инструкциям российских кураторов там изготовило самодельное взрывное устройство. Взрывчатку он замаскировал в кастрюле и начинил гайками, чтобы усилить впечатляющее действие.

После закладки устройства оккупанты планировали дистанционно активировать его звонком на мобильный телефон, прикрепленный к бомбе. Чтобы не вызвать подозрений, во время движения к месту теракта злоумышленник надел военную форму.

Во время обысков правоохранители изъяли у него смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили задержанному о подозрении в пособничестве в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывных устройств. В настоящее время мужчина находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

