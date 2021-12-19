Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Санкт-Петербурге сгорел военный корабль "Проворный": в Сети появилось видео с масштабами разрушения

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Санкт-Петербурге сгорел военный корабль "Проворный": в Сети появилось видео с масштабами разрушения

РИА Новости

Огонь полностью уничтожил верхнюю часть судна.

В российском Санкт-Петербурге сгорел пришвартованный корвет "Проворный". Огонь чрезвычайники тушили почти сутки. За это время пламя уничтожило всю верхнюю часть судна.

Видео с масштабами разрушения опубликовали пользователи социальных сетей.

На ролике видно, как чрезвычайники продолжают заливать надстройку “Проворного” водой. На верхней части судна видно разваленные части конструкций военного корабля.

“Последствия пожара на корвете “Проворный”. Похоже, что сгорела вся надстройка и внутренности. Пишут, что, исходя из контрактов Минобороны на аналогичные корветы, строительство "Проворного" обошлось в 30 млрд рублей”, — отметил автор публикации.

Напомним, что новое министерство обороны Германии рассказало, какие санкции угрожают Кремлю.

Читайте также:

Новости Украины: украинский военный корвет планируют достроить к концу 2023

Новости Украины: украинский военный корвет планируют достроить к концу 2023
Следующая публикация