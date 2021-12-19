В Санкт-Петербурге сгорел военный корабль "Проворный": в Сети появилось видео с масштабами разрушения

В Санкт-Петербурге сгорел военный корабль "Проворный": в Сети появилось видео с масштабами разрушения

Огонь полностью уничтожил верхнюю часть судна.

В российском Санкт-Петербурге сгорел пришвартованный корвет "Проворный". Огонь чрезвычайники тушили почти сутки. За это время пламя уничтожило всю верхнюю часть судна.

Видео с масштабами разрушения опубликовали пользователи социальных сетей.

На ролике видно, как чрезвычайники продолжают заливать надстройку “Проворного” водой. На верхней части судна видно разваленные части конструкций военного корабля.

“Последствия пожара на корвете “Проворный”. Похоже, что сгорела вся надстройка и внутренности. Пишут, что, исходя из контрактов Минобороны на аналогичные корветы, строительство "Проворного" обошлось в 30 млрд рублей”, — отметил автор публикации.

Последствия пожара в корвете "Проворный". Похоже, что сгорела вся надстройка и внутренности. Пишут, что, исходя из контрактов Минобороны на аналогичные корветы, строительство Проворного обошлось в ₽30 млрд. pic.twitter.com/r1Eg5K4eRZ — Рустем Адагамов (@adagamov) December 19, 2021

Напомним, что новое министерство обороны Германии рассказало, какие санкции угрожают Кремлю.

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