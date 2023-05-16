В САП подтвердили задержание главы Верховного суда Князева: ему готовят подозрение

Сейчас проходят мероприятия по проверке других лиц.

В специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили задержание главы Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Об этом заявил прокурор САП Александр Омельченко во время брифинга.

По словам Омельченко, сейчас проходят мероприятия по проверке других лиц.

"В настоящее время задержан председатель Верховного суда и принимаются меры по проверке других лиц, их причастности к уголовному правонарушению. В настоящее время еще не вручили подозрение, поскольку УПК дает нам 24 часа для вручения сообщения о подозрении, оно готовится и будет вручено", — сказал он.

По состоянию на данный момент не сообщено о подозрении ни одному лицу, но два человека уже задержаны.

Открыто производство по ч. 4 ст. 368 и ч. 4. ст. 369 УКУ (получение неправомерной выгоды и предложение и обещание такой выгоды). Санкция статьи предусматривает наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

Задержание Князева: что известно

Национальное антикоррупционное бюро заявило о разоблачении масштабного коррупционного дела среди руководства и судей Верховного суда.

Деньги Князев якобы получал от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.

После появления в СМИ информации о возможном задержании на взятке Князева, в Верховном суде анонсировали на 16 мая внеочередное заседание Пленума ВС.

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