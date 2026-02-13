ТСН в социальных сетях

Украина
242
1 мин

В Сарнах на Ровенщине были слышны звуки взрывов

Воздушные силы сообщали о беспилотниках, летевших на Сарны.

Светлана Несчетная
Дым после взрыва

Дым после взрыва / © Associated Press

В Сарнах Ровенской области днем 13 февраля были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает «Суспільне».

Воздушные силы сообщали о беспилотниках, летевших на Сарны.

«БпЛА на Сарны в Ровенской области с запада. БпЛА на Сарны с севера и востока», говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ Telegram.

Напомним, утром 13 февраля россияне нанесли удар по Ровенской области. Громко было в городе Сарны. Регион в течение нескольких часов непрерывно находился под атакой российских беспилотников.

Новость дополняется
242
