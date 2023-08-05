В Саудовской Аравии проходит мирный саммит относительно Украины: первые детали

В Джидде, Саудовская Аравия, 5 августа началась вторая встреча на уровне советников по национальной безопасности и политических директоров по ключевым принципам мира на основе "Формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.

В Саудовской Аравии начался мирный саммит относительно Украины. Во время него чиновники примерно из 40 стран, за исключением РФ, будут говорить о вариантах прекращения вторжения России в Украину.

Об этом пишет Al Arabiya.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал этот саммит очень важным, "так как в таких вопросах, как продовольственная безопасность, судьба миллионов людей в Африке, Азии и других частях мира напрямую зависит от того, насколько быстро мир будет двигаться к реализации формулы мира".

На форум Россию не позвали, однако в Кремле заявили, что "следят" за встречей. Там заявили, что РФ сначала якобы "должно понять, какие цели поставлены и о чем будет идти речь".

Саммит важен для Украины, поскольку он дает возможность достучаться до стран, которые остаются нейтральными. В частности, речь идет об Индии и Бразилии.

Особенно важно также присутствие Китая, верного союзника России. Украина надеется, что Китай одобрит мирный план Зеленского.

Китай, заявляющий, что является нейтральной стороной конфликта, но подвергается критике со стороны западных столиц за отказ осудить вторжение в Украину, объявил в пятницу, что примет участие в переговорах в Джидде, отправив специального посланника по Евразии Ли Хуэя.

"У нас много разногласий и мы слышали разные позиции, но важно, чтобы наши принципы совпали", — сказал специальный представитель Китая Ли Хуэй.

Спикер министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь также сказал в заявлении, что "Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического разрешения кризиса в Украине".

Сама Саудовская Аравия, где идет саммит, заявила о "готовности Эр-Рияда предоставить свои хорошие услуги, чтобы способствовать достижению решения, которое приведет к постоянному миру".

Следует добавить, что Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер сырой нефти, тесно сотрудничающий в этом вопросе с Россией, заявляла о своих связях и с Москвой, и с Киевом и позиционировала себя как возможного посредника в войне. В то же время страна поддержала резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающие вторжение России, а также ее одностороннюю аннексию ОРДЛО.

Напомним, ранее глава ОП Андрей Ермак заявлял, что стратегия Украины по имплементации Формулы мира Владимира Зеленского имеет три уровня. Первый – это встречи с послами, аккредитованными в Украине, для подробного рассмотрения каждого из пунктов Формулы мира. Второй – переговоры в Саудовской Аравии на уровне советников по нацбезопасности и политических советников "в целях поиска оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана". Третий – учредительный Глобальный саммит мира с лидерами государств, на котором состоится имплементация Формулы.

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