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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В СБУ будут новые кадровые решения: Зеленский сделал заявление о расследовании и «Химпроме»

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые решения в СБУ и сообщил об утверждении законопроекта о возвращении декларирования для всех работников спецслужбы.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о предстоящих кадровых решениях в Службе безопасности Украины на фоне скандальных событий этой недели. Также он сообщил о подготовке законопроекта о возобновлении декларирования для всех сотрудников СБУ.

Об этом глава государства сказал в своем обращении.

По словам Зеленского, наибольшее количество поражений российским оккупантам наносит спецподразделение СБУ «Альфа», однако «эта неделя принесла совершенно другие новости о СБУ — откровенно неприятные, откровенно позорные, абсолютно недопустимые вещи»

Он сообщил, что в СБУ уже произошли увольнения, однако на этом кадровые изменения не закончатся.

«Важно, чтобы расследование установило всю правду об этой ситуации, чтобы заказчики преступлений и заказчики насилия в отношении людей были все наказаны», — заявил президент.

Отдельно Зеленский упомянул так называемый «Химпром». По его словам, для расследования необходима поддержка международных партнеров, и соответствующие вопросы уже обсуждались с США.

«Я знаю, что для этого нужна поддержка партнеров — в отношении так называемого „Химпрома“ — и с Америкой об этом уже говорили на соответствующем уровне. Нужен результат. Есть информация, что именно этот преступник уже начал свои операции в Польше. А также есть информация, что он пытается проникнуть с синтетическими наркотиками в Германию. Мы передадим всю имеющуюся у нас информацию нашим партнерам», — отметил президент.

Кроме того, Зеленский сообщил, что утвердил законопроект о восстановлении обязательного декларирования для всех сотрудников СБУ.

«Сегодня же я утвердил законопроект о возвращении декларирования для всех работников СБУ, чтобы их образ жизни и все, что есть, были доступны для проверок и ответственности. Так же как и в других органах, и, кстати, не только правоохранительных», — добавил глава государства.

Президент призвал Верховную Раду безотлагательно принять соответствующий закон.

Операция «Карфаген» — последние новости

Напомним, ранее НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации в рамках операции «Карфаген». По версии следствия, участники этой группировки наладили систематический подкуп высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов с целью прикрытия нелегального бизнеса.

По данным НАБУ и САП, под прикрытием правоохранительных органов участники организации обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, продажу наркотических средств, а также незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

А также, по версии следствия, организовывали заранее спланированные нападения, похищения и нанесение телесных повреждений в интересах преступной организации.

По данным антикоррупционных органов, к предполагаемой схеме могли быть причастны высокопоставленные должностные лица СБУ, Генеральной прокуратуры, Национальной полиции, а также представители криминальной среды.

После обнародования материалов расследования глава СБУ Александр Поклад сообщил об увольнении сотрудников, фигурирующих в деле. Он также заявил, что ведомство проводит процессуальные действия в рамках указанных уголовных дел.

«Служба безопасности рассчитывает на проведение прозрачного, объективного и беспристрастного расследования. Об этом, в частности, говорил с руководителями НАБУ и САП. Есть четкое и конструктивное сотрудничество. Кроме этого, я в связи с нашими коллегами из спецслужб стран-партнеров. Делаем все необходимое, чтобы расследование указанных преступлений происходило и в других юрисдикциях. Что касается так называемого „Мексиканца“, который фигурирует по делу, то предлагаю ему прибыть в Украину и сдаться правоохранительным органам. Или мы сами найдем, где он не скрывался. Опыт у нас есть. СБУ работает и будет работать только на Украину», — добавил Поклад.

Позже стало известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрениях пяти участникам преступной организации, разоблаченной в ходе операции «Карфаген».

ВАКС уже поместил под стражу генерала СБУ Сергея Дуку на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 65 млн грн. Должностному лицу Нацполиции Владимиру Ценову назначено содержание под стражей с альтернативой в виде залога в размере 15 млн грн.

Еще двум фигурантам дела — сотруднику полиции Киевской области, известному по материалам НАБУ как «Консультант», и Виталию Рыбалку по прозвищу «Боксер» — суд назначил содержание под стражей без права освобождения под залог.

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