В СБУ назвали агентурные сети, разоблаченные во время расследования дела Медведчука

В ходе расследований дела "кума Путина" Витора Медведчука СБУ обнаружила немало информации о российских агентурных сетях и их участниках. Предателей разоблачили и задержали.

Об этом на брифинге рассказал и. о. главы СБУ Василий Малюк.

По его словам, правоохранители:

разоблачили агентурную сеть так называемого "Профессора", которая действовала в Одесской и Ивано-Франковской областях. Агенты занимались сбором информации и передачей ее в российские спецслужбы.

задержали "крота" – должностное лицо Кабинета Министров, руководителя одного из отделов, который передавал врагу информацию, в частности секретную. В отношении него уже есть приговор – злоумышленник приговорен к 12 годам лишения свободы.

разоблачили агентурную сеть, действовавшую на территории Хмельницкой и Ивано-Франковской областей. Ее задачей был не только сбор информации, но и подготовка к созданию там соответствующих квазиреспублик. Пока отдельные фигуранты уже заключены в тюрьму.

"Также мы предупредили возможную установку специальных технических средств в кулуарах ВР. Россия через свои спецслужбы хотела заниматься сбором информации непосредственно среди нардепов. СБУ этого не допустила", — подчеркнул Василий Малюк.

Он заверил, что СБУ получила максимум важную информацию по этому делу. Малюк объяснил, что обмен Медведчука не препятствует как дальнейшему судебному разбирательству в производствах, где фигурирует "кум Путина", так и принятию судебных решений, назначению наказания и конфискации арестованного имущества.

Ранее в СБУ и ГУР рассказали, зачем Россия обменяла Медведчука и как его могут использовать.

Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото). 200 наших героев обменяли на "кума Путина" Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" — на 55 оккупантов.

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