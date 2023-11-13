В СБУ отстранили работника-любителя российского шансона, подравшегося с военными

Работник департамента военной контрразведки СБУ Дмитрий Сивак был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Ранее стало известно, что он устроил драку с военными в ресторане Винницы из-за замечаний по поводу российского шансона.

Об этом сообщает NV со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Согласно опубликованной информации, Сивак был отстранен от исполнения обязанностей и выведен в распоряжение командира. То есть этого работника не уволили с работы, однако выполнять свои обязанности он не сможет.

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Кроме того, подразделение внутренней безопасности СБУ проводит служебное расследование по фактам, распространенным в СМИ в отношении сотрудника спецслужбы. В ведомстве отметили, что упомянутое в медиа поведение недостойно военного.

Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что очистка службы от таких элементов – системный процесс, усилившийся с начала полномасштабной войны, и является одним из ключевых приоритетов в работе спецслужбы сегодня.

Что известно о драке между работниками СБУ и военными

В винницком ресторане 4 ноября возник конфликт и драка между работниками военной контрразведки СБУ и военным, который служил на передовой. Все из-за российского шансона, который на праздновании дня рождения Сивака. Его гостям сделали замечание гости военного, также праздновавшего день рождения в этом ресторане. После этого и возникла потасовка. Полиция открыла производство по статье "Хулиганство".

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