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В СБУ подтвердили, что присоединились к взрыву на одном из "избирательных участков" в оккупированном Бердянске — СМИ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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В СБУ подтвердили, что присоединились к взрыву на одном из "избирательных участков" в оккупированном Бердянске — СМИ

"Избирательный участок" так и не открылся / Фото: pixabay.com

Взрывы, прозвучавшие на территории Бердянского муниципального лицея, где оккупанты разместили "избирательный участок", являются результатом операции Службы безопасности Украины.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на источник в СБУ.

"Минувшей ночью на территории муниципального лицея (в Бердянске — ред.) прогремели два взрыва. Там кафиры расположили один из "избирательных участков" для своих псевдовыборов. Они должны были начаться 8 сентября, но этот участок так и не открылся. За этими взрывами".. снова стоит СБУ", — заявил источник.

По данным собеседника агентства, оккупанты в панике решают, как защититься от новых атак.

На аудио, которое есть в распоряжении СМИ, один из руководителей оккупационного "МВД РФ" в Запорожье инструктирует подчиненных, как не попасть в ловушку при взрыве.

Напомним, российская избирательная комиссия организует так называемые "выборы" местных депутатов в районах Украины, которые ВСУ давно вернули под свой контроль. В то же время карты российского ЦИК не совпадают даже с картами Кремля.

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