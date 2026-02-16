- Дата публикации
В СБУ предупредили украинцев: РФ активизировала попытки вербовки под "чужим флагом"
Россияне выдают себя за сотрудников правоохранительных органов Украины и под разными предлогами заставляют граждан готовить поджоги, теракты и диверсии.
Служба безопасности Украины фиксирует активизацию российских спецслужб по вербовке украинцев «под чужим флагом», когда враг выдает себя за сотрудников правоохранительных органов Украины и заставляет готовить поджоги, теракты и диверсии.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
В ведомстве объяснили, что стоит за такими действиями россиян:
звонят или пишут людям и представляются сотрудниками СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполиции и других правоохранительных органов
используют сайты знакомств для получения персональных данных
шантажируют уголовной ответственностью (например, за якобы «покупку медицинских препаратов на российских сайтах»)
требуют деньги якобы за закрытие фейковых «уголовных производств»
склоняют к поджогам админзданий, автомобилей Сил обороны и т.д.
«Кроме этого, россияне для вербовки используют сервисы онлайн-знакомств. Представители вражеских спецслужб создают фейковые женские аккаунты, общаются с украинскими мужчинами и выманивают их персональные данные и контакты. Впоследствии с пользователем сервиса связывается российский куратор, который выдает себя за сотрудника Службы безопасности Украины и обвиняет в сотрудничестве с РФ. Поводом выступает общение с „фейковой“ девушкой, которая якобы „связана с вражескими спецслужбами“. Чтобы избежать ответственности, фигуранту предлагают сотрудничать», — пояснили в СБУ.
Завербованных таким образом граждан заставляют совершать различные незаконные действия: следить за определенным лицом, перенести с одного адреса на другой, приобрести химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство, совершить поджог авто Сил обороны или административного здания, готовить теракт или диверсию на важном объекте и т.д.
Служба безопасности Украины в очередной раз призывает граждан соблюдать информационную гигиену, а также с осторожностью относиться к контактам с неизвестными лицами.
Куда обращаться:
Чат-бот «Спали» ФСБшника»: t.me/spaly_fsb_bot
Тел.: 0 800 501 482
Email: callcenter@ssu.gov.ua