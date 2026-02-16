В СБУ предупредили украинцев: РФ активизировала попытки вербовки под "чужим флагом"

СБУ / © СБУ

Служба безопасности Украины фиксирует активизацию российских спецслужб по вербовке украинцев «под чужим флагом», когда враг выдает себя за сотрудников правоохранительных органов Украины и заставляет готовить поджоги, теракты и диверсии.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве объяснили, что стоит за такими действиями россиян:

звонят или пишут людям и представляются сотрудниками СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполиции и других правоохранительных органов используют сайты знакомств для получения персональных данных шантажируют уголовной ответственностью (например, за якобы «покупку медицинских препаратов на российских сайтах») ⁠ требуют деньги якобы за закрытие фейковых «уголовных производств» склоняют к поджогам админзданий, автомобилей Сил обороны и т.д.

«Кроме этого, россияне для вербовки используют сервисы онлайн-знакомств. Представители вражеских спецслужб создают фейковые женские аккаунты, общаются с украинскими мужчинами и выманивают их персональные данные и контакты. Впоследствии с пользователем сервиса связывается российский куратор, который выдает себя за сотрудника Службы безопасности Украины и обвиняет в сотрудничестве с РФ. Поводом выступает общение с „фейковой“ девушкой, которая якобы „связана с вражескими спецслужбами“. Чтобы избежать ответственности, фигуранту предлагают сотрудничать», — пояснили в СБУ.

Завербованных таким образом граждан заставляют совершать различные незаконные действия: следить за определенным лицом, перенести с одного адреса на другой, приобрести химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство, совершить поджог авто Сил обороны или административного здания, готовить теракт или диверсию на важном объекте и т.д.

Служба безопасности Украины в очередной раз призывает граждан соблюдать информационную гигиену, а также с осторожностью относиться к контактам с неизвестными лицами.

Куда обращаться:

