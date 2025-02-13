В СБУ прокомментировали введение санкций против Порошенко, Коломойского и еще трех человек

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в среду, 12 февраля, принял решение о введении экономических санкций против пяти физических лиц. В частности, под бессрочные санкции попали гражданин Израиля Игорь Коломойский и граждане Украины Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, Петр Порошенко и Виктор Медведчук.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дегтяренко в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

По его словам, предложения о введении санкций были вынесены на основании имеющихся угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также с учетом создания препятствий для устойчивого экономического развития со стороны указанных лиц.

Какие санкции будут применены

Дегтяренко уточнил, что речь идет о блокировании активов, предотвращении выведения капиталов из Украины, запрете на осуществление оборонных закупок и приобретение земельных участков, лишении государственных наград и другие санкции.

"Все они перечислены в указе президента, и я хочу подчеркнуть, что эти ограничения введены бессрочно", – подчеркнул спикер СБУ.

Уголовные производства против подсанкционных лиц

Он напомнил, что большинство лиц, против которых введены санкции, уже являются фигурантами уголовных производств.

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"Досудебным расследованием этих дел занимается не только СБУ, но и другие правоохранительные или антикоррупционные органы. Если говорить о тех уголовных делах, которые расследует СБУ, то, например, вы знаете, что Порошенко и Медведчуку ранее было объявлено о подозрении в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и по и другими статьями Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, во время исполнения полномочий президента, чиновник поставил Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик. Также по материалам СБУ, Коломойскому сообщено о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, завладении чужим имуществом и т.п.", — добавил представитель.

Он также отметил, что расследования уголовных дел продолжаются, а их результаты одно время будут сообщены общественности. В то же время представитель не сообщил, готовит ли власть новые санкции против других лиц.

"СБУ – это та служба, которая привыкла отчитываться о результатах своей работы, а не анонсировать их", – подчеркнул Артем Дегтяренко.

Напомним, Порошенко подтвердил, что СНБО ввел против него санкции. Нардеп заявил, что это решение "не стало для него новостью". Порошенко назвал санкции СНБО "антиконституционным и политически мотивированным решением".

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