В СБУ прокомментировали введение санкций против Порошенко, Коломойского и еще трех человек

Введенные санкции СНБО будут действовать бессрочно.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в среду, 12 февраля, принял решение о введении экономических санкций против пяти физических лиц. В частности, под бессрочные санкции попали гражданин Израиля Игорь Коломойский и граждане Украины Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, Петр Порошенко и Виктор Медведчук.
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дегтяренко в эфире национального телемарафона "Єдині новини".
По его словам, предложения о введении санкций были вынесены на основании имеющихся угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также с учетом создания препятствий для устойчивого экономического развития со стороны указанных лиц.
Какие санкции будут применены
Дегтяренко уточнил, что речь идет о блокировании активов, предотвращении выведения капиталов из Украины, запрете на осуществление оборонных закупок и приобретение земельных участков, лишении государственных наград и другие санкции.
"Все они перечислены в указе президента, и я хочу подчеркнуть, что эти ограничения введены бессрочно", – подчеркнул спикер СБУ.
Уголовные производства против подсанкционных лиц
Он напомнил, что большинство лиц, против которых введены санкции, уже являются фигурантами уголовных производств.
"Досудебным расследованием этих дел занимается не только СБУ, но и другие правоохранительные или антикоррупционные органы. Если говорить о тех уголовных делах, которые расследует СБУ, то, например, вы знаете, что Порошенко и Медведчуку ранее было объявлено о подозрении в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и по и другими статьями Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, во время исполнения полномочий президента, чиновник поставил Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик. Также по материалам СБУ, Коломойскому сообщено о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, завладении чужим имуществом и т.п.", — добавил представитель.
Он также отметил, что расследования уголовных дел продолжаются, а их результаты одно время будут сообщены общественности. В то же время представитель не сообщил, готовит ли власть новые санкции против других лиц.
"СБУ – это та служба, которая привыкла отчитываться о результатах своей работы, а не анонсировать их", – подчеркнул Артем Дегтяренко.
Напомним, Порошенко подтвердил, что СНБО ввел против него санкции. Нардеп заявил, что это решение "не стало для него новостью". Порошенко назвал санкции СНБО "антиконституционным и политически мотивированным решением".
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