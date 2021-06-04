В СБУ сообщили, что дело в отношении экс-регионала Левченко закрыто, его сняли с розыска

Левченко выиграл дело против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

По представлению старшего следователя Национальной полиции Украины оперативно-розыскное дело в отношении бывшего народного депутата от "Партии регионов" Николая Левченко было закрыто, его сняли с розыска.

Об этом в пятницу, 4 июня, сообщили в пресс-центре СБУ, пишет "Интерфакс-Украина".

"Что касается возвращения в Украину бывшего народного депутата Николая Левченко, то это связано с тем, что в 2021 году по представлению старшего следователя Нацполиции оперативно-розыскное дело в отношении него было закрыто, а Левченко снят с розыска", — говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что в отношении этого лица ведомство в 2014 году начало уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 и ч.3 ст.161 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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В 2015 году ему было сообщено о подозрении, Апелляционный суд Киева дал разрешение на его задержание.

"Однако впоследствии Генеральная прокуратура Украины передала производство следователям Национальной полиции. Процессуальный руководитель по делу в апреле 2020 года принял решение о закрытии уголовного производства в отношении Левченко, а в феврале текущего года следователи Нацполиции сами приняли решение о закрытии уголовного производства вообще. В то же время служба безопасности Украины отстаивает позицию, что лица, которые своими действиями способствовали стране-агрессору, должны понести наказание в рамках закона. СБУ будет продолжать работу в этом направлении ", — отметили в СБУ.

Ранее адвокат экс-нардепа Олег Курчин сообщил, что Левченко выиграл дело против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

"Адвокатское объединение "Курчин и Партнеры" выиграло дело в ЕСПЧ против Украины в интересах Николая Левченко и обязало выплатить компенсацию клиенту в сумме 1100 евро, чем поставило точку в делах, которые были внесены в ЕРДР", — написал адвокат в своей странице в Facebook.

Между тем 31 мая СМИ со ссылкой на собственные анонимные источники запестрели сообщениями об объявлении Вильнюсом пророссийского блогера Анатолия Шария, которого в Украине подозревают в государственной измене, персоной нон-грата. Другие издания указывали, что Шария еще и лишили статуса беженца, которое тот получил еще во времена Януковича. СМИ писали, что это якобы произошло еще 10 мая 2021 года.

Новости мира: Литва лишила Анатолия Шария статуса беженца

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