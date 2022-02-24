В Счастье украинские военные уничтожили около полусотни российских оккупантов

В Счастье украинские военные уничтожили около полусотни российских оккупантов

Сбит один российский самолет.

В четверг, 24 февраля, в районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

В Краматорском районе уничтожен еще один самолет вооруженных сил Российской Федерации. Отмечается, что он стал шестым самолетом.

"Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам России. Военные подразделения на своих позициях", — подчеркнули в штабе.