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В Счастье украинские военные уничтожили около полусотни российских оккупантов

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В Счастье украинские военные уничтожили около полусотни российских оккупантов

Луганська обласна державна адміністрація

Сбит один российский самолет.

В четверг, 24 февраля, в районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

#противник_несе_потери По оперативной информации Генерального штаба ВС Украины, на объездной дороге города Харьков сожжен...

Опубликован Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine Четверг, 24 февраля 2022 г.

В Краматорском районе уничтожен еще один самолет вооруженных сил Российской Федерации. Отмечается, что он стал шестым самолетом.

"Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам России. Военные подразделения на своих позициях", — подчеркнули в штабе.

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