В счетах за коммунальные услуги может появиться QR-код: какие изменения готовят в Раде

Счет за коммунальные услуги

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21 июля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 15435, который предлагает существенно повысить прозрачность формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Одной из ключевых нововведений документа является введение QR-кода в платежных квитанциях, с помощью которого потребители смогут ознакомиться с экономическим обоснованием тарифа, структурой стоимости услуги и подробным расчетом её цены.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат от партии «Слуга народа» Сергей Гривко.

Документ предусматривает введение тарифной декларации, которую предлагается утверждать одновременно с установлением или пересмотром тарифа на жилищно-коммунальные услуги.

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Декларация должна содержать подробный расчет стоимости услуги, экономическое обоснование тарифа, а также информацию обо всех составляющих, из которых формируется конечная цена для потребителя.

Именно на эту декларацию будет вести QR-код, размещенный в счете за коммунальные услуги. После его сканирования потребитель сможет проверить, на основании каких расчетов сформирована сумма к оплате.

Кроме того, законопроект предлагает обеспечить открытый доступ не только к действующим тарифным декларациям, но и к архиву документов о тарифах, действовавших ранее. Информацию о структуре тарифов также предлагается отнести к открытым данным, доступ к которым не может быть ограничен, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В платежных квитанциях станет больше информации

Авторы законопроекта также предлагают обновить требования к счетам за жилищно-коммунальные услуги.

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В частности, в платежных квитанциях должна появиться более понятная информация обо всех начислениях, периодах их начисления, а также подробный расчет задолженности. Это, по мнению авторов документа, позволит потребителям самостоятельно проверять правильность выставленных сумм.

Ужесточение ответственности для работников коммунальных служб

Отдельные положения законопроекта предусматривают ужесточение ответственности поставщиков жилищно-коммунальных услуг и управляющих многоквартирными домами за нарушение правил формирования тарифов и неверный расчет стоимости услуг.

Кроме того, в документе предлагается запретить коммунальным предприятиям ограничивать или прекращать предоставление услуг жителям территорий, на которых ведутся активные боевые действия, и временно оккупированных Россией территорий, если отключение не обусловлено техническими причинами.

Инициаторы законопроекта отмечают, что такая норма должна обеспечить дополнительную защиту граждан, проживающих в наиболее пострадавших от войны регионах Украины.

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Напомним, что Международный валютный фонд предлагает Украине приступить к постепенному повышению тарифов на газ и электроэнергию для населения уже в 2027 году.

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