В Счетной плате рассказали, во сколько обходится государству одна вакцина от коронавируса

Минздрав уже потратил на вакцинацию 7,9 млрд грн, еще 2,6 млрд грн остаются неиспользованными.

Министерство здравоохранения до конца июня этого года должно использовать 10,5 млрд грн на закупку вакцины от коронавируса.

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Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Он отметил, что средняя стоимость одной вакцины обходится государству почти в 276 грн.

"До конца июня Минздрав должен использовать 10,5 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19. За эти средства планируется закупить 38 млн доз вакцин. Средняя стоимость вакцины со всеми расходными материалами, заложенная в бюджете — почти 276 грн. На сегодня по бюджетной программе уже уплачено 7,9 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн в начале июня", — сказал Валерий Пацкан.

Он добавил, что из этих средств 7,8 млрд грн уплачено за закупку вакцины, 41 млн грн — шприцев, 3,8 млн грн — раствора и 18 млн грн — контейнеров для сбора медицинских отходов.

Напомним, 16 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство будет предлагать Верховной Раде выделить дополнительные 1,4 млрд грн на программу борьбы с коронавирусом и в частности на закупку вакцин. Уже одобрили соответствующий законопроект, чтобы избежать в дальнейшем проблем с финансированием.

Всего в Украине есть договоренности на поставку более чем 40 млн доз в этом году. Часть этих поставок уже оплачена, а по другой части вносятся авансы.

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