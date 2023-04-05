В селе Херсонской области оккупанты запретили въезд-выезд и усиленно проверяют документы: что известно

Людям также запрещено покидать квартиру.
Российские оккупанты запретили въезд-выезд в село Большая Кардашинка Скадовского района, на временно захваченной Херсонщине.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром 5 апреля.
На временно оккупированной территории области российские военные ужесточили проверку документов и мобильных телефонов людей. Людям запретили не только въезжать или уезжать из села, но и покидать свои дома, говорится в сообщении.
По данным штаба, такие ограничения российские оккупанты ввели из-за перемещения тяжелой техники российской армии по окрестностям населенного пункта.
Ранее сообщалось, что военнослужащие федеральной службы национальной гвардии РФ провели рейд по населенному пункту Чаплинка Херсонской области. Оккупанты с особым вниманием проверили личные документы граждан, транспортные средства и мобильные телефоны.
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