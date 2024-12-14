В селе Ивано-Франковской области ракета попала в дом: фото

В пятницу, 13 декабря, во время массированной атаки на Ивано-Франковскую область российская ракета попала в здание одного из населенных пунктов Бурштынской громады.

Об этом сообщает издание "Суспільне".

Российская ракета повредила жилой дом и не взорвалась В здании разрушены крыша, стены и окна По словам владельца дома 81-летнего Остапа Курляка, ракета попала в третий этаж дома. от удара.

"Если бы она взорвалась, то из дома бы ничего не осталось. И меня, в частности. Я оделся, подумал, что недалеко от меня, возле дома. Я почувствовал мощный взрыв. Разгромило четвертую часть дома. Взрыв был очень сильный", — вспоминает мужчина. .

Дом Остапа Курляка потерпел разрушения от российских атак не впервые. Две недели назад, после ракетной атаки, в его доме выбило девять окон.

Тем временем председатель Бурштына Василий Андриешин сообщил, что этот дом — единственное гражданское здание в громаде, которое получило повреждения в результате атаки 13 декабря.

Последствия ракетного удара РФ по Прикарпатью 13 декабря. / Фото: Суспільне

Последствия ракетного удара РФ по Прикарпатью 13 декабря. / Фото: Суспільне

Напомним, 13 декабря Россия массированно атаковала ракетами Прикарпатья.

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