В селе на Буковине молодожены и многодетные семьи застраивают Молодежную улицу: видео

В селе на Буковине молодожены и многодетные семьи застраивают Молодежную улицу: видео

Ранее на этом участке было пастбище.

В селе Иживцы Сторожинецкого района Черновицкой области молодые и многодетные семьи начали строить улицу, которую назвали Молодежной. Для этого местные власти изменили целевое назначение этого земельного участка, расположенного за пределами населенного пункта.



Об этом сообщает "Молодой Буковинец".

Площадь улице Молодежной охватывает 20 гектаров. Сегодня здесь уже почти 60 жилых домов. Каждый владелец 25 соток сам выбирал себе проект помещения, поэтому дома там построены из индивидуального проекта, а не обычного.

В прошлом году в селе внесли изменения в границы населенного пункта. Ранее этот массив служил для местных пастбищем. Сейчас там планируют асфальтировать улицу.

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