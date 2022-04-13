В селе на Херсонщине оккупанты расстреляли семерых людей и взорвали дом с их телами

В селе на Херсонщине оккупанты расстреляли семерых людей и взорвали дом с их телами

В доме находились тела 6 мужчин и женщин.

В Херсонской области в селе Правдино оккупанты расстреляли 7 человек.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.

Прокуратура проводит досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 12 апреля 2022 года в селе Правдино Белозерского района военнослужащие вооруженных сил РФ расстреляли в жилом доме шестерых мужчин и одну женщину. После этого, намереваясь скрыть преступление, оккупанты взорвали дом с телами расстрелянных людей", — говорится в сообщении.

В настоящее время в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств происшествия, а также идентификации погибших.

Напомним, что в Луганской области люди вынуждены хоронить погибших прямо в городах, потому что из-за обстрелов захоронения на кладбищах невозможны.