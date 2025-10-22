В селе на Киевщине Россия убила в одном доме молодую женщину, младенца и 12-летнюю девочку (фото)

Игрушка. / © Pexels

Сегодня, 22 октября, при атаке на Киевскую область погибла женщина, младенец и 12-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"Страна-террористка убила молодую женщину 1987 года рождения, шестимесячного младенца и 12-летнюю девочку в селе Погребы Броварского района. Их тела найдены на месте пожара частного дома", - сообщил чиновник.

По данным ГСЧС, всего в Киевской области из-за российской отаки погибли три человека, двое из них - дети

"Ночью и утром под обстрелом оказались несколько районов области. В Зазимской общине погибли три человека, среди них - дети. Спасатели проводят поисковые работы и разбирают завалы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Броварах пострадала 83-летняя женщина, которую спасатели достали из охваченного огнем дома. В городе обломки также вызвали пожар в частном доме и возгорание грузовика с прицепом.

Впоследствии в КОВА добавили, что погибли четыре человека. В Броварском районе обломками смертельно травмирован мужчина 1987 года рождения.

На Киевщине этой ночью погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. / © ГСЧС в Киевской области

Ночью и с утра под обстрелом оказались несколько районов Киевской области. / © ГСЧС в Киевской области

В Броварах пострадала 83-летняя женщина, которую спасатели достали из охваченного огнем дома. / © ГСЧС в Киевской области

Напомним, по данным властей Киева, в столице погибли два человека. Ранения получили более 20 человек, в том числе пятеро детей.

Местные медиа информируют, что погибли супруги в Днепровском районе. Мужу было 69 лет, а жене - 67. Случилось попадание "Шахеда" в многоэтажку.

