В селе на Киевщине в подвале дома нашли шестерых убитых жителей с огнестрельным ранением

Открыто уголовное производство.
В селе Шевченково Броварского района Киевской области оккупанты убили шесть человек, тела которых нашли в подвале.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Отмечается, что после освобождения населенного пункта от захватчиков правоохранители осматривали территорию села. В одном из частных домовладений обнаружены тела шести граждан. Они получили огнестрельные ранения.
Прокуратура Броваров проводит уголовное производство. По данным следствия, в Киевской области военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации во время оккупации убивали мирное население.
Как сообщалось, в городе Буча на Киевщине российские оккупанты на глазах у мужа из БМП расстреляли его жену и двух маленьких сыновей. По словам мужчины, трагедия произошла, когда семья с друзьями собралась уехать из оккупированного города.
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