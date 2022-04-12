В селе на Киевщине в подвале дома нашли шестерых убитых жителей с огнестрельным ранением

В селе на Киевщине в подвале дома нашли шестерых убитых жителей с огнестрельным ранением

Открыто уголовное производство.

В селе Шевченково Броварского района Киевской области оккупанты убили шесть человек, тела которых нашли в подвале.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Отмечается, что после освобождения населенного пункта от захватчиков правоохранители осматривали территорию села. В одном из частных домовладений обнаружены тела шести граждан. Они получили огнестрельные ранения.

Прокуратура Броваров проводит уголовное производство. По данным следствия, в Киевской области военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации во время оккупации убивали мирное население.



Как сообщалось, в городе Буча на Киевщине российские оккупанты на глазах у мужа из БМП расстреляли его жену и двух маленьких сыновей. По словам мужчины, трагедия произошла, когда семья с друзьями собралась уехать из оккупированного города.

Читайте также: