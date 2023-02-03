В селе на Житомирщине объявили 60-дневный карантин из-за бешенства у собаки

В селе Вересы в Житомирской области объявили карантин, который продлится 60 дней. В населенном пункте обнаружили случай бешенства животного.

Об этом сообщил Житомирский городской совет.

Вероятно, пса в одном из домовладений укусило дикое животное. Владельцы собаки заметили изменения в ее поведении: она отказалась от еды, у нее появились агрессия и слюнотечение. Впоследствии домашнее животное погибло. Хозяева обратились в Житомирскую государственную лабораторию. Специалисты обнаружили положительный результат на бешенство.

В хозяйстве была проведена дезинфекция. Кроме того, в селе уже приступили вакциной от бешенства собак, кошек и скота.

В городском совете напоминают, что все животные нуждаются в профилактической вакцине от бешенства раз в год. "Прививка от бешенства спасает как домашних животных, так и жизнь людей, которые с ними контактируют", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в селе Северовщина Черниговской области немецкая овчарка покусала двух родных сестер: 14-летнюю Викторию и шестилетнюю Софию. Меньшей девочке наложили около 100 швов на голове, еще несколько – над и под левым глазом. Старшая сестра пыталась защитить ребенка и получила травмы.

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