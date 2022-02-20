В селе Новогнатовка при обстреле повреждены еще 14 домов мирных жителей: фото

В селе Новогнатовка при обстреле повреждены еще 14 домов мирных жителей: фото

Это второй массированный обстрел Новогнатовки из минометов и артиллерии за последние двое суток.

Село Новогнатовка Волновахского района Донецкой области в ночь на 20 февраля попало под обстрел.

В ходе обострений повреждены 14 домов мирных жителей.

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Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии "Подснежник" Евгений Каплин.

Осколками поврежден один гражданский автомобиль, повреждены линии электропередач и газопровод, обломками поврежден трансформатор.

Жители села остались без электроэнергии и газовых поставок, из-за чего температура в домах падает, люди не могут приготовить еду.

Осколками повреждены фасад, дымоход и кровля фельдшерского пункта.

Около 20 человек, включая детей, провели ночь в необорудованном бомбоубежище, расположенном в подвале Новогнатовской школы.

Это второй массированный обстрел Новогнатовки из минометов и артиллерии за последние двое суток. Минувшей ночью при обстреле этого населенного пункта пострадали 19 домов, а в здании школы взрывной волной выбило стекло.

Напомним, командование российских оккупационных войск размещает артиллерию и бронетехнику среди жилых домов в Донбассе и оттуда обстреливает наши мирные населенные пункты. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. "Это поведение преступников, которые провоцируют нас на ошибки. Враг прекрасно знает, что у нас есть все основания отвечать, согласно ст. 51 Устава ООН. И мы не оставляем действия оккупационных войск безнаказанными", — отметил он.

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