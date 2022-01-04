В селе под Житомиром в новогоднюю ночь неизвестные разгромили памятники на кладбище

В селе под Житомиром в новогоднюю ночь неизвестные разгромили памятники на кладбище

Осквернено сразу 14 могил.

Полиция расследует обстоятельства повреждения памятников на кладбище под Житомиром в Станишевской общине в ночь с 31 декабря на 1 января.

Об этом говорится на сайте местной полиции.

Отмечается, что повреждены 14 памятников на кладбище в с. Слободи-Селец. "В рамках начатого уголовного производства правоохранители проверяют обстоятельства и устанавливают причастных лиц. По действующему законодательству подобные противоправные деяния наказываются штрафом, полугодовым арестом, ограничением или лишением свободы сроком до 3 лет", — отметили в полиции.

Сейчас правоохранители изучают записи с камер наблюдения, чтобы установить причастных, а также опрашивают свидетелей.

Напомним, несколько дней назад священник из Полтавы взорвал Сеть постом о непогоде и призывом к людям беречь себя, чтобы не приходилось ей отпевать при таких условиях.

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