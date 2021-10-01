В селе в Черкасской области разбили банкомат и украли из него деньги: фото

В селе в Черкасской области разбили банкомат и украли из него деньги: фото

Злоумышленники также разбили стену, где стоял аппарат с деньгами.

В четверг ночью, 30 сентября, в селе Ладыжинка Уманского района Черкасской области неизвестные разобрали стену в Доме культуры, где стоял банкомат, и похитили из него четыре кассеты с деньгами. Сумма похищенного — около 140 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черновицкой области.

"Утром работники Дома культуры в селе Ладыжинка Уманского района обнаружили в помещении разбитое окно и дыру в стене. Также заметили поврежденный банкомат и сразу вызвали полицию", — говорится в сообщении.

ГУ Національної поліції в Черкаській області

Правоохранители установили, что злоумышленники украли четыре кассеты с 140 тыс. грн.

ГУ Національної поліції в Черкаській області

На месте происшествия эксперты изъяли вещественные доказательства.

Сейчас правоохранители пытаются установить личности злоумышленников и просят жителей Уманского района помочь им в этом.

"Если вы видели подозрительные лица в селе Ладыжинка или владеете информацией, которая поможет в раскрытии преступления, сообщите об этом на специальную линию 102", — отметили в полиции.

По факту преступления правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Ворам грозит лишение свободы до шести лет.

Напомним, в Киеве двое серийных воров взорвали банкомат в Днепровском районе.

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