В селе в Черновицкой области простились с 34-летним участником АТО Игорем Мацкуляком

В селе в Черновицкой области простились с 34-летним участником АТО Игорем Мацкуляком

Парень после АТО лечился в Германии.

На Буковине простились с умершим участником АТО Игорем Мацкуляком. Мужчине было 34 года, а в последнее время он проходил курс лечения после ранений в клинике в Германии.

Об этом сообщает "Суспільне".

В селе Долиняны Черновицкой области состоялись похороны участника АТО Игоря Мацкуляка.

Он умер в больнице в Германии, где 7 лет лечился после полученных на востоке Украины во время обороны Луганского аэропорта ранений.

"У Игоря было ранение в живот, также у него были травмы головы. Я сообщил всем нашим побратимам, на похороны съехались со всей страны", – говорит побратим Игоря Ярослав Верхоляк.

Фото: Общественное

Игорь Мацкуляк попал в АТО с первой волной мобилизации в 2014 году. После полученных ран он лечился за границей. В этом ему помогала украинская диаспора в Германии.

Деньги на перевозку тела собрали за два дня.

Участнику АТО было 34 года, у него остались больные отец, жена и сын.

Напомним, что чеснок АТО из города Рожище, что на Волыни, Андрей Стягов покончил жизнь самоубийством. Парень был одним из 14 выживших под Волновахой.