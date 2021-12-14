В селе в Черновицкой области простились с 34-летним участником АТО Игорем Мацкуляком

Парень после АТО лечился в Германии.
На Буковине простились с умершим участником АТО Игорем Мацкуляком. Мужчине было 34 года, а в последнее время он проходил курс лечения после ранений в клинике в Германии.
Об этом сообщает "Суспільне".
В селе Долиняны Черновицкой области состоялись похороны участника АТО Игоря Мацкуляка.
Он умер в больнице в Германии, где 7 лет лечился после полученных на востоке Украины во время обороны Луганского аэропорта ранений.
"У Игоря было ранение в живот, также у него были травмы головы. Я сообщил всем нашим побратимам, на похороны съехались со всей страны", – говорит побратим Игоря Ярослав Верхоляк.
Игорь Мацкуляк попал в АТО с первой волной мобилизации в 2014 году. После полученных ран он лечился за границей. В этом ему помогала украинская диаспора в Германии.
Деньги на перевозку тела собрали за два дня.
Участнику АТО было 34 года, у него остались больные отец, жена и сын.
Напомним, что чеснок АТО из города Рожище, что на Волыни, Андрей Стягов покончил жизнь самоубийством. Парень был одним из 14 выживших под Волновахой.