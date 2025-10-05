В селе в Закарпатье группа туристов на квадроциклах избила местных

© Pixabay

В горном селе Закарпатской области туристы на квадроциклах самовольно заехали на частный двор, а после замечаний от хозяина, избили его и угрожали жене.

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Инцидент произошел в пятницу, 3 октября, в селе Розтока. По словам правоохранителей, на неогороженный двор к пострадавшему заехала группа ориентировочно на пятнадцати квадроциклах.

Когда 62-летний хозяин пошел выяснить, почему туристы катаются по его грядкам с овощами, один из нападающих обматерил его, а затем стал жестоко избивать. Нападающий свалил хозяина на землю и продолжил бить ногами. В это время другой водитель дерзко начал ехать квадроциклом на пожилую женщину, просившую их остановиться.

«Потерпевший направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести нанесенных травм. В рамках следствия устанавливаются все обстоятельства случившегося», — отметили в прокуратуре.

Что рассказали сами хозяева

Как передает ZAXID.NET, 63-летняя Дарья Клим рассказала, что ее 62-летний мужчина Иван Лизанец увидел, как во двор едут около 15 квадроциклов. Он выбежал на улицу, чтобы остановить их и объяснить, что это придомовая территория и дороги там нет.

Хозяйка объяснила, что их двор не огорожен, потому что участок большой, еще и неровная гористая местность. Поэтому ставить забор для простых селян довольно дорого.

«Для тех, кто не знает: в горных сельских районах не везде стоят заборы. Земельные участки бывают большими, на неровной местности, поэтому забор там — большая роскошь. Соседи хорошо знают пределы своих участков по ориентирам, но, разумеется, турист этого знать не может. И никто на него за это с вилами не бросается — пытаемся просто объяснить, что это частная территория», — уточнил ее сын Василий Клим.

Дарья Клим отмечает, что от квадроциклов был такой шум, что она сначала подумала, что это российская ракета.

«Сказать Иван ничего не мог, ведь было громко из-за рева двигателей, поэтому он махнул рукой, чтобы остановить квадроциклы. Первый водитель остановился, я так поняла, что он был главным, дальше за ним вся колонна тоже стала. Иван говорит: „вы что не видите, что здесь нет дороги, вы что хотите в дом въехать?“ А тот человек ничего не сказал, подошел к Ивану и ударил его кулаком по голове. Мой мужчина такого не ожидал и упал. Далее нападающий начал его копать», — рассказала Дарья Клим.

Затем женщина бросилась на помощь мужчине, тогда другой водитель квадроцикла начал ехать прямо на нее, по огороду.

«По моркови, по капусте. Я убегала. Там была еще фасоль на тиках, он остановился. Он стал меня обзывать. Дальше дал команду всем остальным ехать. Но сначала уехали только нападающие. А люди остались, только когда я позвонила в полицию, они стали убегать. По полям ездили. Один из нападающих вернусь и пригрозил нам», — сказала женщина.

На место происшествия приехала полиция и опросил пострадавших, но нападавших уже не было. Лица и номера нападающих женщина не запомнила, поскольку они были в шлемах, а квадроциклы — в болоте.

«У мужчины голова болит, слезится глаз. Мы в больницу не обращались. Потому что муж и так по больницам ездит. У него опухоль в голове. Мы должны в ноябре идти на осмотр — не увеличилось ли оно», — отметила женщина.

