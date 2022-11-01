В семи областях Украины 1 ноября не будет света — Укрэнерго

В центральных и северных регионах Украины во вторник, 1 ноября, будут отключать свет. Ограничения электроснабжения коснутся семи областей: Киевская (и город Киев ), Черниговская, Черкасская, Житомирская, Сумская, Харьковская и Полтавская.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключения необходимы для устранения последствий атак российской армии. Ограничения электроснабжения в регионах начались с шести утра.

"Это дает возможность энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и снабжать энергопитанием потребителей", — добавили в энергетической компании.

Напомним, в Киеве по состоянию на утро 1 ноября полностью возобновили водоснабжение, которое отсутствовало в результате российского ракетного удара. Однако мэр города Виталий Кличко предупредил об отключении электроснабжения в течение дня.

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