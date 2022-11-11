В семи областях Украины 11 ноября применены аварийные отключения света — Укрэнерго

Во всех остальных регионах действуют плановые отключения света.
В результате российской атаки по энергетической инфраструктуре с утра 11 ноября применены аварийные отключения света в семи областях Украины.
Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Аварийные отключения потребителей по состоянию на 10:30 применены в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Кроме того, ночью и утром были применены экстренные отключения в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
Ограничение электроснабжения необходимо для поддержания стабильной работы энергосистемы, пояснили в "Укрэнерго". Во всех других регионах Украины продолжают действовать плановые отключения.
Графики отключения света в Украине:
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- Киев
- Киевская область
- Харьков
- Одесса
- Львов
- Херсон
- Винница
- Запорожье
- Чернигов
- Ужгород
- Полтава
- Хмельницкий
- Луцк
- Тернополь
- Кропивницкий
- Житомир
- Сумы
- Черкассы
- Николаев
- Черновцы
- Ровно
- Ивано-Франковск
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