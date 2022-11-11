В семи областях Украины 11 ноября применены аварийные отключения света — Укрэнерго

Во всех остальных регионах действуют плановые отключения света.

В результате российской атаки по энергетической инфраструктуре с утра 11 ноября применены аварийные отключения света в семи областях Украины.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Аварийные отключения потребителей по состоянию на 10:30 применены в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Кроме того, ночью и утром были применены экстренные отключения в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Ограничение электроснабжения необходимо для поддержания стабильной работы энергосистемы, пояснили в "Укрэнерго". Во всех других регионах Украины продолжают действовать плановые отключения.

Графики отключения света в Украине:

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Полезные советы, чтобы не сжечь проводку и щитовые при включении света

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