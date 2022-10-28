В семи областях Украины 28 октября будут отключать свет — Укрэнерго

Отключения могут продолжаться более 4-6 часов.

В семи областях Украины в пятницу, 28 октября, будут отключаться свет бытовым потребителям: в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В энергетической компании объяснили, что ограничения необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после российских обстрелов.

"Графики отключения на этот случай уже должны были быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ДТЭК объяснили, почему в одних домах постоянно отключают свет, а в других совсем нет. А также почему не работают мобильная связь и интернет, когда отключают свет.

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