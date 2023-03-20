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В семи регионах Украины СБУ обезвредила очаги "компартии большевиков" (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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В семи регионах Украины СБУ обезвредила очаги "компартии большевиков" (фото)

Фото: СБУ

"Активисты" должны были призывать к массовой поддержке российских окупантов.

Служба безопасности Украины обезвредила ячейки "компартии большевиков" в Киеве и еще шести регионах. Это подконтрольная ФСБ российская организация, активно участвующая в проведении подрывной деятельности против Украины.

Организаторы объединения пытались создать разветвленную сеть собственных обкомов, сообщили в СБУ.

Их "активисты" должны были призывать к массовой поддержке российских оккупантов и обустраивать "комендатуру" для сбора разведданных и подготовки вражеских диверсий. Они агитировали присоединяться к своим ячейкам местных жителей, в частности, бывших и действующих военных, которые начинали службу во времена СССР.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Прокремлевскую организацию возглавил находящийся в Москве Юрий Щипков – руководитель "центрального комитета большевиков". По его указанию были созданы подпольные "филиалы" объединения в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Черниговской областях.

К их функционированию враг привлек более 45 человек, которые устраивали конспиративные встречи участников вражеского подполья и планированиеподрывных мероприятий у себя дома. Указания они получали непосредственно от главы московского "ЦК" через анонимный телеграмм-канал.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Одному из организаторов объединения сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 109 (распространение материалов с публичными призывами к насильственному захвату государственной власти);
  • ст. 436 (публичные призывы к разрешению военного конфликта).

Продолжаются следственные действия, чтобы привлечь к ответственности других причастных злоумышленников.

© СБУ
Фото: СБУ

Напомним, СБУ задержала информаторов российской ФСБ, которые через "Одноклассники" сливали данные о Силах обороны. Их интересовали места дислокации боевых позиций и укрепрайонов.

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Дата публикации
Просмотры
1124
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