В Сенате США выразили надежду, что республиканцы поддержат договор о границе

Уже есть готовая сделка, и осталось только доработать окончательный текст.

Республиканцы в Сенате Соединенных Штатов могут поддержать соглашение о границе, поры давление со стороны Дональда Трампа.

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Об этом заявил сенатор от Демократической партии США Крис Мерфи, сообщает CNN.

"Я надеюсь, что у нас все еще будет достаточно республиканцев в Сенате, которые хотят решить проблему на границе, а не просто следовать указаниям Дональда Трампа, но мы увидим в течение следующих 24-48 часов, правда ли это", — заявил Мерфи.

Он отметил, что сейчас уже готово соглашение и осталось только доработать окончательный текст. Вместе с тем, по мнению Мерфи, некоторые сенаторы пытаются намеренно сохранить хаос на границе, но он уверен, что компромисс с республиканцами будет найден.

"И я уверен, что достаточное количество республиканцев в Сенате собирается присоединиться к нам, чтобы принять этот двухпартийный закон потенциально уже на следующей неделе, и мы можем показать, что Вашингтон все еще может встать и работать над этими большими проблемами даже если Дональд Трамп болеет хаосом. ", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуме РФ пригрозили США "Техаской народной республикой".

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия пытается "раскачать" ситуацию внутри США, чтобы сорвать помощь Украины.

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