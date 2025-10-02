ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4
Время на прочтение
1 мин

В сентябре ДТЭК вернул свет 424 тысячам семей после вражеских атак

В течение сентября энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 424 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что на Днепропетровщине в течение месяца энергетикам удалось вернуть свет почти 186 тысячам семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

В то же время в Донецкой области в первый месяц осени энергетики вернули электричество более 164 тысячам семей региона.

Также в Одесской области энергетики возобновили электроснабжение 60,4 тысяч семей после атак.

Кроме того, в сентябре враг не переставал атаковать Киев и Киевщину. За месяц энергетики вернули свет более 11 тысяч жителям области и 2,4 тысяч семей столицы.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более миллиона семей, обесточивавшихся из-за обстрелов в четырех областях.

Дата публикации
Количество просмотров
4
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie