В сентябре решение должно быть: Зеленский ожидает нового голосования по немедленному открытию реестра деклараций

Такое же мнение Зеленский высказал и о законопроекте по ПЭПам.

Президент Украины напомнил, что ветировал закон об электронном декларировании и ожидает нового голосования с "позитивом относительно немедленного открытия реестра деклараций".

Об этом шла речь в вечернем обращении президента 12 сентября.

По его словам, уже в сентябре такое решение должно быть.

"Первое – закон об электронном декларировании. Сразу, как сегодня утром проголосованный закон поступил из Верховной Рады, подписал вето. Ожидаю нового голосования – с позитивом относительно немедленного открытия реестра деклараций. Уже в сентябре такое решение должно быть", – заявил он.

Такое же мнение Зеленский высказал и по поводу законопроекта о ПЭПах – политически значимых персон.

"И это вопрос не только политической ответственности парламента, но и наших переговоров с Евросоюзом по вступлению. Новый исторический шаг между Украиной и ЕС должен состояться в этом году и все ветви государственной власти в Украине должны сработать на этот шаг", — добавил он.

Датский оборонный пакет

Зеленский также предоставил подробности о 12 оборонном пакете для Украины от Дании.

Это самая масштабная за все время большой войны России против Украины помощь.

"Объем этого нового пакета – более 800 миллионов долларов. По содержанию – именно то, о чем мы договаривались с госпожой Премьер-министром Мэтте Фредериксен и ее правительственной командой", – сказал Зеленский.

Президент также выразил благодарность всем воинам 95-й отдельной бригады ДШУ.

"3-я штурмовая – молодцы, ребята! Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции "Лют" – спасибо! Все три бригады отличились в боях на Бахмутском направлении. Важны успешные действия. 46-я отдельная аэромобильная, 47-я отдельная механизированная – спасибо вам, воины, за ваше движение вперед! 72-я отдельная механизированная бригада и 79-я отдельная, ДШВ – спасибо за чрезвычайно прочную защиту наших позиций", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский сегодня, 12 сентября, также провел совещание, в ходе которого обсуждал только ситуацию на фронте.

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