"В сердцах ударила кулаком в лоб": женщина побила мужа, потому что он не поклеил обои — как ее наказали

Женщину сочли виновной, однако обои мужчина поклеил.
Жительница Харьковщины ударила сожителя, потому что он обещал поклеить обои, а напился и не сдержал обещания.
Об этом идет речь в приговоре Валковского районного суда Харьковской области от 23 января.
"Обвиняемая безоговорочно признала свою виновность, искренне раскаялась", — говорится в тексте приговора.
В суде женщина указала, что действительно совершила правонарушение по вышеизложенным обстоятельствам, поскольку потерпевший не сдержал договоренности поклеить после работы обои, пришел пьяный, поэтому из сердита ударила его кулаком в лоб.
"Когда приехали полицейские, признала свою вину, активно способствовала раскрытию проступка", — говорится в сообщении.
На следующий день сожители помирились, поклеили обои. А женщина обязалась уплатить штраф и больше не совершать никаких преступлений.
По данным следствия, женщина — вдова, проживающая 15 лет с сожителем. В ноябре 2023 уже была осуждена за нанесение легких телесных повреждений и уплатила тогда 510 грн штрафа.
На этот раз обвиняемый и потерпевший заключили соглашение о примирении. Женщина была признана виновной и назначена ей заплатить 850 грн штрафа.
Кто именно вызвал полицию на место избиения, не сообщают.
Напомним, в Харькове во время церемонии прощания с погибшим полковником полиции маленький мальчик слепил снежку и бросил ее в нового начальника полиции. Тот в ответ вызвал следственно-оперативную группу. В результате ювенальная полиция составила протокол на родителей ребенка за снежку.
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