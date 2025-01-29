"В сердцах ударила кулаком в лоб": женщина побила мужа, потому что он не поклеил обои — как ее наказали

Жительница Харьковщины ударила сожителя, потому что он обещал поклеить обои, а напился и не сдержал обещания.

Об этом идет речь в приговоре Валковского районного суда Харьковской области от 23 января.

"Обвиняемая безоговорочно признала свою виновность, искренне раскаялась", — говорится в тексте приговора.

В суде женщина указала, что действительно совершила правонарушение по вышеизложенным обстоятельствам, поскольку потерпевший не сдержал договоренности поклеить после работы обои, пришел пьяный, поэтому из сердита ударила его кулаком в лоб.

"Когда приехали полицейские, признала свою вину, активно способствовала раскрытию проступка", — говорится в сообщении.

На следующий день сожители помирились, поклеили обои. А женщина обязалась уплатить штраф и больше не совершать никаких преступлений.

По данным следствия, женщина — вдова, проживающая 15 лет с сожителем. В ноябре 2023 уже была осуждена за нанесение легких телесных повреждений и уплатила тогда 510 грн штрафа.

На этот раз обвиняемый и потерпевший заключили соглашение о примирении. Женщина была признана виновной и назначена ей заплатить 850 грн штрафа.

Кто именно вызвал полицию на место избиения, не сообщают.

Напомним, в Харькове во время церемонии прощания с погибшим полковником полиции маленький мальчик слепил снежку и бросил ее в нового начальника полиции. Тот в ответ вызвал следственно-оперативную группу. В результате ювенальная полиция составила протокол на родителей ребенка за снежку.

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