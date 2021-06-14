В середине июня на горе Поп Иван лежит снег, а температура 0 С: фото

Погода облачная.
По состоянию на 07:00 понедельника, 14 июня, на горе Поп Иван Черногорский, что на границе Прикарпатья и Закарпатья, лежит снег.
Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Отмечается, что погода облачная. Ветер юго-восточный 10-12 м/с. Температура воздуха 0°С.
Как сообщалось, в Голованевском районе Кировоградской области выпал град. Сугробы буквально покрыли все обочины дороги. Видео последствий непогоды в селе Большие Трояны обнародовали в соцсетях 13 июня.