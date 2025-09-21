В Сеть слили архив с персональными данными миллионов украинцев - подробности

Хакеры / © pixabay.com

В открытом доступе появился архив с персональными данными украинцев который, может содержаться около 20 миллионов записей.

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в Facebook.

По словам парламентария, утечка содержит номера телефонов, электронные адреса и другие данные, которые могут использоваться злоумышленниками. Хотя значительная часть информации и раньше была в открытых государственных или финансовых реестрах, теперь она сведена в единый массив и распространяется по сети, а полные объемы базы предлагаются для продажи.

«Я еще раз подчеркиваю: финансовый номер не должен быть публичным. Если он используется и для банковских карт, и для мессенджеров, и для соцсетей, это создает высокие риски. Оптимально иметь отдельные номера для каждого сервиса», — подчеркнул Федиенко.

Он также советует украинцам срочно заменить пароли, настроить двухфакторную аутентификацию и по возможности изменить финансовые номера. Депутат предостерег, что после появления файла в интернете может активизироваться фишинг — в частности, в Telegram и других мессенджерах.

«Не забывайте проверять раздел „устройства“, чтобы убедиться, что к вашему аккаунту никто посторонний не подключился», — отметил он.

Федиенко предположил, что массив данных собран из разных источников — от государственных реестров до финансовых учреждений. В базе содержатся записи как минимум до 31 декабря 2024 года, а также информация за 1 января 2025-го.

«Я видел в этом файле контакты многих известных политиков, в частности их реальные телефонные номера. Есть даже данные людей, которые никогда не пользовались приложением „Дія“. Это свидетельствует, что информация попала туда не только из государственных сервисов, но и из других структур», — уточнил депутат.

По его словам, сам факт появления таких баз не является новым явлением — подобные массивы существовали еще в 1990-х годах, однако нынешняя ситуация опаснее, поскольку в утечку попали финансовые номера, от которых зависит доступ к банковским счетам и социальным сетям.

Нардеп Ярослав Железняк прокомментировал информацию и заявил, что факт якобы новой утечке данных украинских граждан на 3,5 млн строк — это фактически старый слив базы «Дія», который уже ранее был обнародован. Он подчеркнул, что новых данных в этом случае нет, а закрытие реестров, по его мнению, было необоснованным и неправильным решением, против которого он голосовал.

Напомним, ранее мы писали о том, что хакеры атаковали Google и похитили данные миллиардов пользователей. В опасности оказались 2,5 миллиарда аккаунтов Gmail по всему миру.