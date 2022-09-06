В Сеть "слили" полное видео с "воскресшими" переодетыми в форму ВСУ военными в Энергодаре

Российские пропагандисты хвастались, что ликвидировали в Энергодаре 38 воинов ВСУ, но в очередной раз опозорились.

Оказалось, что оккупанты сняли ролик, где переоделись в форму украинских защитников. После сьемок пропагандистского сюжета "воины ВСУ" ожили.

Полное видео с "воскресшими воинами ВСУ" опубликовали в Сети.

На кадрах слышен голос российского оккупанта, который говорит, что им удалось убить в Энергодаре якобы "38 украинских десантников". Он долго считает "тела".

Россияне организовали этот "спектакль" накануне визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Однако в Сети "слили" полную версию этого пропагандистского видео. На конце ролика "ликвидированные" внезапно воскресают, а автор благодарит их за работу.

Напомним, в Минобороны сообщили о хороших новостях с фронта.

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