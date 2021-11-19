В Сеть "слили" закрытую информацию по делу "вагнеровцев": ДБР проверяет источники утечки

По данным ДБР, к утечке источников документов вероятно причастны военнослужащие.

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований проверяют источники утечки документов о деятельности спецслужб по делу "вагнеровцев".

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

В правоохранительных органах отмечают, что в Сети 18 ноября появились документы, содержащие сведения о планировании и выполнении Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Службой безопасности Украины мероприятий, связанных с организацией задержания на территории Украины боевиков ППК "Вагнер". В связи с этим следователи ДБР проведут проверку подлинности этих документов.

Также добавляют, что к утечке документов вероятно причастны военнослужащие, которые имели доступ к этим документам.

"Произведение открыто по ч. 1 ст. 328 УК Украины. Речь идет о разглашении сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого", — говорится в заявлении ДБР.

Напомним, что 17 ноября Вellingcat обнародовало расследование о так называемом " вагнергейте " — вероятно сорванной спецоперации по задержанию российских наемников, причастных к военным преступлениям на востоке Украины.

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