В Сеть "слили" закрытую информацию по делу "вагнеровцев": ДБР проверяет источники утечки

По данным ДБР, к утечке источников документов вероятно причастны военнослужащие.
Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований проверяют источники утечки документов о деятельности спецслужб по делу "вагнеровцев".
Об этом сообщает пресс-служба ДБР.
В правоохранительных органах отмечают, что в Сети 18 ноября появились документы, содержащие сведения о планировании и выполнении Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Службой безопасности Украины мероприятий, связанных с организацией задержания на территории Украины боевиков ППК "Вагнер". В связи с этим следователи ДБР проведут проверку подлинности этих документов.
Также добавляют, что к утечке документов вероятно причастны военнослужащие, которые имели доступ к этим документам.
"Произведение открыто по ч. 1 ст. 328 УК Украины. Речь идет о разглашении сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого", — говорится в заявлении ДБР.
Напомним, что 17 ноября Вellingcat обнародовало расследование о так называемом " вагнергейте " — вероятно сорванной спецоперации по задержанию российских наемников, причастных к военным преступлениям на востоке Украины.
Раньше:
- В ночь на 29 июля 2020 года под Минском задержали 32 боевиков российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицала. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата какая-то третья сторона.
- Офис генпрокурора просил Беларусь передать Украине наемников и направил запрос о выдаче 28 человек. Среди них – 9 украинцев. Следствие установило, что эти люди воевали на Донбассе в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
- Впрочем, Беларусь вернула России 32 задержанных боевика ППК "Вагнера". Еще один задержанный остался – у него белорусский паспорт.
- Позже появилась информация, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК "Вагнера". Самолет с боевиками, который должен был отправиться из Минска, вроде бы планировали посадить в Киеве. Однако операция сорвалась.
- Однако в СБУ опровергли информацию о своем участии в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
- Суд обязал ДБР расследовать предполагаемое государственное предательство президента Зеленского.
- Все было продумано до мельчайших деталей: Гордон и Бутусов о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
- Предварительные выводы ВСК по делу "вагнеровцев": утечка информации о спецоперации была еще на этапе подготовки.