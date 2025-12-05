В Сети ходят слухи о заминировании поезда: правда ли это — объяснили в "Укрзализныце"

Поезд / © uz.gov.ua

Вечером 5 декабря в сети сообщалось, что пассажирский поезд № 731 «Интерсити», следовавший из Киева в Запорожье, якобы был заминирован. В «Укрзализныце» объяснили ситуацию.

Об этом сообщает 24 канал.

В «Укрзализныце» подтвердили факт получения информации о минировании. И после осмотра специалистами взрывчатых веществ не обнаружили. По сообщениям, пассажиров поезда, проезжавшего через Днепр, заставили выйти из вагонов. Соответствующие службы немедленно осмотрели поезд. В настоящее время идет посадка пассажиров, и поезд готовится продолжить движение по маршруту.

В «Укрзализныце» отметили, что сообщений о минировании поездов поступает очень много, и подавляющее большинство из них оказываются ложными.

