В Сети набирает популярность новая игра: в ней заметили российский след

Кликерная игра Hamster Kombat, где нужно зарабатывать монеты за клик и выполнять задачи, имеет российский домен.

Популярная в Украине кликерная игра Hamster Kombat имеет российский след.

Об этом пишет AIN.UA.

Сначала это заметила пользовательница Х под ником "злата прага". Она написала, что в игре отсутствует политика конфиденциальности, а в реферальных ссылках используется слово "kent", созвучное со сленговым словом "кент", которое используют в России.

Но самое главное – она заметила, что игра имеет российский домен. AIN.UA решили проверить это через сервис, с помощью которого можно узнать информацию о доменном имени сайта — WHOIS.

Он показал, что Hamster Kombat зарегистрирован RU-CENTER Group — одним из крупнейших регистраторов доменных имен и хостинг провайдеров, входящим в холдинг РБК. В другой регистрации о регистранте или администраторе указана российская столица Москва.

Игра в хомяка в Telegram – Hamster Kombat – имеет русский след

Игра в хомяка в Telegram – Hamster Kombat – имеет русский след

Hamster Kombat получил популярность в Украине из-за обещаний легкого заработка, а также благодаря распространению информации о ней в Instagram, Tik Tok и Telegram. В Сети уже набирают обороты и мемы об этой игре.

Пишут, что Hamster Kombat копирует популярное приложение Notcoin, где так же нужно зарабатывать монеты через клацание, которые потом можно обменять на криптовалюту. Но российское происхождение игры может вызвать проблемы безопасности для украинцев. Ведь компании страны-агрессора обязаны хранить на серверах внутренние данные пользователей и предоставлять их силовикам по требованию.

Напомним, соцсетями распространяются жалобы пользователей на изломы Telegram-аккаунтов. По новой мошеннической схеме, в Telegram поступает сообщение от одного из контактов пользователя с просьбой проголосовать за девушку, которая якобы участвует в конкурсе танцев и является дочерью или внучкой друзей.

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