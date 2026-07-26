В Сети обнаружили фейковый аккаунт Драпатого: в Генштабе сделали срочное заявление

Главком ВСУ Михаил Драпатый / © Фото из открытых источников

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В Сети X создали фейковую страницу главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой изданию Новиннарни.

«Эта страница не принадлежит Михаилу Драпатому. Это работа злоумышленников. Будьте внимательны и доверяйте только верифицированным официальным источникам», — подчеркнул он.

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Он подчеркнул, что мошенники даже верифицировали фейковый аккаунт синей «галочкой», купив ее за средства.

Страница Михаила Драпатого создана после назначения главкома на должность. Первое сообщение размещено 22 июля. Через несколько дней на ней опубликован ряд сообщений. Для правдоподобия мошенники публикуют сообщения вроде бы от имени Драпатого на английском языке.

Также в Генеральном штабе подчеркнули, что единственными официальными страницами Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-майора Михаила Драпатого в социальных сетях являются Facebook, Сеть X и даже Viber.

Фейковый аккаунт Драпатого

Напомним, украинцев предупредили о новой схеме мошенничества.

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