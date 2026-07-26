ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
129
Время на прочтение
1 мин

В Сети обнаружили фейковый аккаунт Драпатого: в Генштабе сделали срочное заявление

Мошенники верифицировали фейковый аккаунт синей «галочкой», которая означает официальное «подтверждение» страницы.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Главком ВСУ Михаил Драпатый

Главком ВСУ Михаил Драпатый / © Фото из открытых источников

В Сети X создали фейковую страницу главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой изданию Новиннарни.

«Эта страница не принадлежит Михаилу Драпатому. Это работа злоумышленников. Будьте внимательны и доверяйте только верифицированным официальным источникам», — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что мошенники даже верифицировали фейковый аккаунт синей «галочкой», купив ее за средства.

Страница Михаила Драпатого создана после назначения главкома на должность. Первое сообщение размещено 22 июля. Через несколько дней на ней опубликован ряд сообщений. Для правдоподобия мошенники публикуют сообщения вроде бы от имени Драпатого на английском языке.

Также в Генеральном штабе подчеркнули, что единственными официальными страницами Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-майора Михаила Драпатого в социальных сетях являются Facebook, Сеть X и даже Viber.

Фейковый аккаунт Драпатого

Фейковый аккаунт Драпатого

Напомним, украинцев предупредили о новой схеме мошенничества.

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Дата публикации
Количество просмотров
129
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