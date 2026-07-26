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- Украина
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В Сети обнаружили фейковый аккаунт Драпатого: в Генштабе сделали срочное заявление
Мошенники верифицировали фейковый аккаунт синей «галочкой», которая означает официальное «подтверждение» страницы.
В Сети X создали фейковую страницу главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.
Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой изданию Новиннарни.
«Эта страница не принадлежит Михаилу Драпатому. Это работа злоумышленников. Будьте внимательны и доверяйте только верифицированным официальным источникам», — подчеркнул он.
Он подчеркнул, что мошенники даже верифицировали фейковый аккаунт синей «галочкой», купив ее за средства.
Страница Михаила Драпатого создана после назначения главкома на должность. Первое сообщение размещено 22 июля. Через несколько дней на ней опубликован ряд сообщений. Для правдоподобия мошенники публикуют сообщения вроде бы от имени Драпатого на английском языке.
Также в Генеральном штабе подчеркнули, что единственными официальными страницами Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-майора Михаила Драпатого в социальных сетях являются Facebook, Сеть X и даже Viber.
Напомним, украинцев предупредили о новой схеме мошенничества.