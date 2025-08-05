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- Украина
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В Сети обнаружили опасного Telegram-бота, который призывает поджигать ТЦК: предупреждение от СНБО
Российские спецслужбы используют боты, чтобы спровоцировать украинцев на преступления.
В сети распространяется информация о вредоносном Telegram-боте, который призывает граждан к поджогам территориальных центров комплектования (ТЦК) с целью срыва мобилизационных мероприятий в Украине.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.
по данным правоохранителей, это — часть скоординированной информационно-диверсионной кампании, которую организовывают спецслужбы страны-агрессора. Ее цель — дестабилизация внутренней ситуации, а также вербовка исполнителей для терактов. В результате жертвы таких схем могут погибнуть или понести уголовную ответственность.
Подобные боты также собирают личные данные пользователей, которые впоследствии могут быть использованы для шантажа и дальнейших манипуляций со стороны врага.
Правоохранители призывают украинцев быть бдительными:
не передавайте боту никаких личных данных;
не открывайте сообщения, содержащие призывы к насилию или противоправным действиям;
в случае обнаружения подозрительных ботов — сообщайте СБУ или киберполицию.
Напомним, ранее мы писали о том, что мессенджер Telegram может быть запрещен в Украине на законодательном уровне. сейчас он остается уязвимым каналом для распространения российской пропаганды и деструктивного контента.